Tähemärk annab vihje, miks partner keeldub seksist

Olukord, kus partner ei soovi mingil põhjusel enam intiimsust jagada, võib tuua kaasa palju segadust ja kahtlusi. Mida see täpselt tähendab, et «praegu ei ole tuju»? Kas ta on lihtsalt väsinud? Kas tal on tööl pingeid? Või on asi hoopis sinus? Kas sa pole tema jaoks enam atraktiivne?