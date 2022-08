Kevin Spacey peab maksma «Kaardimaja» tootjatele 31 miljonit dollarit kahjutasu

USA näitleja Kevin Spacey ja tema produktsioonifirmad on kohustatud maksma sarja «House Of Cards» («Kaardimaja») tootjatele 31 miljonit dollarit (30 miljonit eurot), et hüvitada kahju, mis tekkis seoses Spacey vallandamisega sarja meeskonnaliikmete väidetava seksuaalse ahistamise tõttu.