TUNNED ÄRA? ⟩ Iga sodiaagimärk suudleb sind nii

Loomulikult on iga sodiaagimärk võimeline suudlema nii, kuidas parasjagu tahab - ent kuna see on üks eneseväljendamise viise, annab sodiaagimärk sellele oma teatud varjundi. Nende kirjelduste lugemisel ei tasu unustada huumorimeelt, aga huvi pärast võib võrrelda, kuidas need klapivad sinu eelmiste ja praeguse partneriga ning samuti sinu endaga.