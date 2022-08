ELU25 ⟩ Marek Reinaas: Tüüpiline broilerifarmi minister, kes arvab, et Eesti ettevõtja on rahalehm

Vastutus on aga poliitikas ja ametnikkonna seas hägune nähtus. Seda kas ei ole olemas, või siis on maksimaalseks nuhtluseks hiiglasliku koondamishüvitise tilluke vähendamine.

Kolmandaks.

Komakohtade liigutamine - nagu seekordne maksudebatt kipub minema - on põhimõtteliselt vale ja ehe peenhäälestamine, millega valijatele kott pähe tõmmatakse. Vaidlus selle üle, kui peenelt häälestatakse on asendustegevus olukorras, kus kogu masinavärk jupsib. Süsteemi viga on ju tegelikult ametnike vohamine, personaalse riigi puudumine ja liiga kulukas riik, mitte tulude vähesus.

Süsteemi viga on see, et süsteem hakkab kehva majandamise pärast kokku jooksma. Ja kehval majandamisel ei ole parem- ega vasakpoolset maailmavaatelist silti. Praegused parlamendierakonnad on kambakesi demonstreerinud, et nad rehkendada ei oska.

Tundub, et praeguse valitsuse stiiliks saabki see, kus iga minister tuleb välja oma populistlikke välgatustega, millel päriselu ja poliitikaga mingit pistmist ei ole.