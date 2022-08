Peeter Oja Helir-Valdor Seedrist: kuskil nurgas üks suvaline jorss lihtsalt möliseb

Narva tank on valitsuse istungitel aktuaalne teema. Ka tänasel pressikonverentsil lubas koalitsioon, et punamonumendid kaovad võimalikult kiiresti ja infosõjas ei tohi keegi valel pool olla. «Okupatsioonivõimu sümbolite likvideerimine on Eesti riigi väärikuse küsimus,» sõnas Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.