KUUMAD KAADRID ⟩ Megan Fox ja Kourtney Kardashian alustavad ühise Onlyfansiga?!

Näitleja Megan Fox jagas enda Instagramis kuumi kaadreid Kim Kardashiani rõivabrändi Skims fotosessioonilt. Näitlejanna pakkus välja, et tema ja Kourtney Kardashian peaksid koos OnlyFansi konto looma.

Eelmisel aastal olid naised Kim Kardashiani rõivabrändi kampaania reklaamnägudeks. Nüüd jagas Fox, kui lõbus neil võttel oli. Ühel fotol saab Transformeri näitlejannat näha tualettpoti serval, Kourtney tema süles. Teisel pildil on näha, kuidas naised lamavad üle vannitoa plaatide. Kolmandal fotol poseerisid nad neljakäpukil kaamera poole vaatamas.

Kaks kuulsust said sõpradeks pärast seda, kui nad hakkasid muusikutest sõprade Travis Barkeri ja Machine Gun Kellyga käima. Seejärel sai näha neid koos 2021. aasta septembris ilmunud Skimsi kampaanias, kus nad modelleerisid mitmeid pesu- ja puhkerõivaid.

Toona ütles Fox selle kaubamärgi kohta pressiteates: «Mulle meeldib, et Skims mõistab, mida naised kanda tahavad ja et nad tahavad tunda end seksikalt, enesekindlana ja jõulisena.» Fox lisas, et talle meeldis kampaanias osaleda ning Kourtneyga koos pildistamine oli väga lõbus.