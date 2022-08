FOTO ⟩ Keili Sükijainen viidi trennist kiirabiga EMO-sse: mu põlvega juhtus sama, mis Kelly Sildarul!

Saatejuht Keili Sükijainen suutis sporti tehes enda põlve nii hullult vigastada, et peab suve lõpuni ortoosi kandma. Teletäht loodab, et taastumine kulgeb kergelt ning ei vaja operatsiooni. «Trennidel on praegu kriips peal. Nüüd tuleb võtta päev korraga ja tublisti raviplaani järgida,» räägib Keili Elu24-le.