Märt Avandi sarja «Kättemaksukontor» allakäigust: fännid on meid tagasi oodanud 10 aastat

Kodumaine sari «Kättemaksukontor» on pugenud nii suurte kui ka väikeste fännide hinge, võib ehk öelda, et tegemist on Eesti armastatuima saatesarjaga, mida on teleekraanidel näidatud juba 13 aastat järjest. Eetris oldud ajaga on saatega üles kasvanud põlvkond, kes on neljapäeviti televiisori ette naelutatud, kuid kes tõdevad kurbusega, et kvaliteet on teinud allakäigu.