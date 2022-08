Hiljuti tuli teadaanne, et tippkokk Joel Ostrati abielu Theresega on lõppenud, ning liiguvad kinnitamata kuuldused, et Joel ei suutnud lõpetada oma casanovalikku elustiili ka kauni ja armastava Therese kõrval.

Vaatame aga nendevahelist keemiat astroloogilisest perspektiivist - kui tugev oli side abielupaari vahel ja kas oli märke, et see on määratud lõppema, või on tegu hoopis suure ja kahetsusväärse veaga?