LUSTLIK REIS BEEBIGA ⟩ Katrin Lust uuest saatest: eraelu ekraanile panemine oli minu jaoks erakordselt keeruline

Lust sõnab, et idee reisisaateks ei tulnud temalt endalt. «Kanal 2 ikka arutab oma tegijatega läbi, et mis on suvised plaanid. Kuna eelmisel aastal oli «Lustlik Setomaa» üsna popp, siis kanal küsis, et kas lähen uuesti Setomaale,» kirjeldab saatejuht, kuidas jutt vaikselt reisisaate poole suundus.