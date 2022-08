FOTOD ⟩ Peaminister Kaja Kallas näitas, kuidas eelseisva kriisi tingimustes perekonda toita

Vabariigi President Alar Karis pani pärast uue valitsuse kinnitamist kõigile südamele, et Eesti inimesed ootavad rahvateenijatelt viljakat tööd tõsiste julgeoleku-, energeetika- ja terviseprobleemide tõttu ning nad peaksid suvepuhkuse unustama.

Veelgi enam, augustit peetakse aasta üheks kõige seene rikkamaks kuuks. Ilmselt otsustas peaminister Kaja Kallas, et tuleks oma rahvale veelgi lähemal, nagu tegi seda Eesti endine president Kersti Kaljulaid, kes näitas oma eeskujuga, kuidas talveks kõik ettevalmistada.

Kaja Kallase Instagrami lehelt on näha, et Eesti peaministri voog on täidetud poliitiliste ja professionaalsete fotodega. Kuid nüüd kositats Kallas enda Instagrami fänne erilise maiuspalaga. «Suvine maius - isekorjatud kukeseened kohe pannile. Suverõõmud – ise korjatud kukeseened,» kirjutas Kaja Kallas uhkelt foto allkirjaks.