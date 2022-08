Kõrge kütusehinna tõttu on kiiruseületajaid vähemaks jäänud?

Soomlased on sel suvel sõitnud oma autodega selgelt aeglasema tempoga kui eelmisel suvel. Finntrafficu juulikuu statistikas on märgata sõidukiiruste olulist langust.

«Juuli on puhkusekuu ja just siis sõidame kõige rohkem. Liikluses on inimesi, kes muidu ei pruugi palju sõita. Nad on kiirust vähendanud, sest kütuse hind on tõusnud,» ütleb Fintrafficu liikluskeskuse juht Kari Tarkki.