ETTEVAATUST ⟩ «Mees kõndis vastu ja tegi enda püksiluku lahti!» Merimetsa teel liigub ringi liputaja

27. juulil jalutas noor naine Merimetsa teel, kui ta sai šokeeriva üllatuse osaks. Tema teele oli sattunud liputaja. Juhtunust kohkunud naine tegi mehest selja tagant pilti, et teisi Pelgulinna elanikke mehe eest hoiatada.

«Merimetsa teel tuli see mees mulle vastu ja tegi enda püksiluku lahti. Ma vist ei pea mainima, mis sealt mulle vastu vaatas. Olge ettevaatlikud. Politseid on teavitatud,» kirjeldas sotsiaalmeediasse postitanud naine sündmust.

Postituse all on mitmeid, kes võtavad juhtunu kohta sõna.

«Sellised tegelased on olnud Stroomi looduslik, õnneks küll kahanev pärisosa, viimased 50 aastat. Lohutuseks niipalju, et need tegelased on arad, kuid saavad rahulduse teise inimese ehmunud või kartlikust reaktsioonist,» kirjutas üks kommenteerija.

Teine kommenteerija on sama mehe tegevustest juba teadlik. «Tavaliselt tegutseb tema rohkem Selveri taga, seekord vist eksis ära! Üldiselt sellised ohtlikud ei ole, mees tegeleb ju iseendaga. Tal on vaid vaja, et keegi vaataks ja imetleks teda!» lisas teine kommenteerija.

Inimeste sõnul liiguvad Merimetsa Selveri ja kainestusmaja vahel juba aastaid ringi lipitajad. Üks kommenteerija jagas enda kogemust, kus ta kirjeldas, et Selveri kõrval, mahajäetud majade hoovis rahuldas end üks mees ning vaatas samal ajal tänaval mööduvaid inimesi. «Ei arvanud, et see seal tavaline on. Nüüd siis tean vältida,» sõnas ta.