LOETUD PÄEVAD JÄÄNUD ⟩ nublu naaseb Eesti hiphopi festivalile!

Eesti hiphopi festival 2022 toimub 12. ja 13. augustil ning tänavu juba 16. korda. «Sel aastal ootame kindlasti rohkem inimesi festivalile kui kunagi varem. Põhjuseks, et kaks viimast aastat oleme festivali teinud piirangute all ja piletimüük näitab, et inimesed janunevad EHHFi järgi,» lausub Genka. «Kutsun üles ka kõiki algajaid oma demosid saatma meile, kellest viis saavad võimaluse esineda EHHF Open Mici raames.»