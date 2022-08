VIDEOREPORTAAŽ ⟩ Intsikurmu muusikafestivali nauditakse kogu perega: siin saab tunda end vabalt!

Põlvamaal toimub juba kümnendat korda Intsikurmu muusikafestival, kus kohtuvad muusika, melu ja kunst. Lavadele astuvad nii tuntud kui ka seni avastamata talendid Eestist ja välismaalt. Just see sümbioos uue ja vana vahel ongi see, mis teeb Intsikurmust Intsikurmu.