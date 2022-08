ARMAS VIDEO ⟩ Kethi Uibomägi on oma õega nagu öö ja päev: «Kui mina veetsin aega lavadel, siis õde oli lummatud loodusest ja loomadest.»

Saatejuht ja laulja Kethi Uibomägi jagas enda TikTokis lustakat videot, milles ta võrdleb enda ja enda õe Kaari erinevusi. Tuleb välja, et õed on nagu öö ja päev. Kethi avalikustas Elu24-le, kuidas suutsid tema vanemad üles kasvatada lapsed, kellel on täiesti erinevad sihid ja hobid.