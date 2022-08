ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Georgi lindi ajaloolisest tähendusest putinistidele ja Maxima töötajatele

Maxima Eesti töötajaskond on tihti absoluutselt umbkeelne, mis tähendab, et peale vene – elik nende arust ainsa kõlbuliku rahvastevahelise suhtlemise keele ei oska eelmainitud ühtegi muud keelt. Sealhulgas Eesti riigikeelt, mis imelikul kombel ei olegi vene keel. Niisiis ei imestaks ma üldse, kui lisaks Georgi lindiga postkaartidele, mis tuvastati Narva Kreenholmi Maximast, võiks mõnest Maximast leida ka Putini pildiga postkaarte. Küll aga paneb imestama meie riiklik suutmatus: Georgi lint on Eestis on sümbolina keelatud. Aga minu teada pole Maximale, kus algul keelduti kaarte ülbelt ära koristamast, keegi üldse mingit trahvi teinud.