Laulja Stefan ja tema kallim Victoria esmakordselt beebiootusest: laps peaks sündima Stefani sünnipäeval!

Stefan ja Victoria jagasid ka suurimaid valesid, mida nad enda tuttavatele saladuse varjamiseks rääkima pidid. «Mul pea valutab...», «Me panime eile liiga palju pidu, täna ei jaksa...», «Mul on antibiootikumid peal...», räägib paar. «Nii palju vabandusi, et ma vahepeal üllatusin isegi,» märkis Stefan. «Kõik valed läksid!» lisas Victoria.

Stefani meelest on Victoria juba nagu ema ilma lapseta. «Seda on tunda. Ta on hooliv ja suure südamega inimene, kes saab lapsega kindlasti hästi hakkama,» sõnas Stefan.

Eurolaulik tahab enda lastele ka oma vanemate õpetusi edasi anda. «Mu isa on mulle väga paljusid asju õpetanud ja kindlasti õpetan ma neid oma lastele. Austus üksteise vastu ja eriti oma vanemate vastu. Ja armastus,» rääkis Stefan.

«Tahaks olla head vanemad, kes saavad lapsega hästi läbi, aga samas tahaks, et laps austaks meid,» nentis Victoria. «Mina tahaks olla cool isa,» lisas Stefan

Tuleb välja, et Victoria käib juba beebipoodides sipukaid vaatamas. «Victoria käib kogu aeg poodides ja räägib, et vaata kui nunnud asjad,» märkis Stefan. «Sest väiksed asjad on kõik nii armsad!» naeris Victoria Stefani jutu peale.

Raseduse ootuste kohta arvas Stefan, et tavaliselt on rasedatel tujud, kuid Victoria on tema sõnul selles osas päris tubli olnud. Ta meenutab korda, kui Victoria istus ja nuttis vetsupaberi pärast. «Sa nutad, nagu see oleks maailma lõpp!» meenutas Stefan. «Vahepeal ostis Victoria terve purgi soolaseid kurke ja lihtsalt sõi, sest nii maitsev oli!» lisas ta.