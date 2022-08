Bolti toidukuller soovis kliendile «S prazdnikom!»: see oli nii absurdne, et mul kukkus karp lahti

«Kõõlun oma aiaväraval ja ootan Bolti toidukullerit. Vurabki kohale pisike punane Nissan Micra, kust ronib välja sama suur (ma ei liialda) sama kujuga kiilakas mees. Avab pakiruumi, et mu road mulle kätte anda, muigab kavalalt ja soovib «S prazdnikom!»,» alustab juttu Tallinnas Nõmmel elav meesterahvas. «Raalin ajus, mis «prazdnik» see olla võiks ja aiman halba, aga viisaka inimesena soovin vastu, et teile ka,» lisab Boltiga koju toitu tellinud tallinlane ja märgib veel ka täpsustuseks, et vestlus toimus mõistagi vene keeles.

Ta kirjeldab, et tüüp, nagu mees teda nimetas, muigas veel kavalamalt ja küsis, kas too ikka teab, mis pühaga tegemist. Seejärel asus ta aga kohe ise seletema, et on ju Vene dessantväelaste püha. «Selgituseks: see on niisugune püha, kus Vene mehed triibulist aluspesu kandes end silmini täis joovad, igas suunas kusevad, kõigiga tüli norivad, kaklevad ning avalikesse purskkaevudesse suplema ronivad. Kes praegu seda ei tee, need tapavad, piinavad, vägistavad ja röövivad Ukrainas,» kirjeldab mees «pidupäeva» olemust.