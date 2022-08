KUS ON ÕIGLUS? ⟩ Ameerikast pärit õpetajanna on Venemaal vangis koduvägivalla süüdistuse eest, kuigi üritas vaid ennast kaitsta

Ameerikast pärit õpetajanna Sarah Krivanek (46) arreteeriti Moskva lennujaamas rohkem kui seitse kuud tagasi. USA ametnikud olid aidanud Sarahil jõuda nii kaugele, et tal peaaegu õnnestus tagasi kodumaale pääseda. Venemaa võimud takistasid naise lahkumist aga põhjusel, et naist süüdistatakse koduvägivallas oma mehe vastu.

Kui Venemaa inimõiguste aktivist Yekaterina Kalugina 4. aprillil ühte Moskva lähedal asuvasse kinnipidamisasutusse tuli, et rääkida vahi all viibiva USA korvpallistaari Brittney Griner'iga, leidis ta üllatavalt eest veel ühe ameeriklanna, kes Venemaal vangistatud. «Sarah Krivanek kallistas mind ja hakkas nutma,» ütles Kalugina ootamatu kohtumise kohta USA õpetajannaga, kes viibis roosaks värvitud vangikongis koos kuue teise naisega. «Kuidas ma küll vanglasse sattusin? See kõik on vale. Ma olen hea inimene,» ütles Sarah inimõiguste aktivistile Kaluginale.