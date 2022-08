KLÕPS ⟩ Ebaviisakat suitsetajat kirunud pärnaka postitus ajas netirahva segadusse

Facebooki gruppi Märgatud24 Pärnus ilmus teisipäeva õhtul postitus, milles kirjeldati päev varem aset leidnud ebameeldivat hetke ühes Pärnu bussipaviljonis.

«Selline naisolevus suitsetas bussipaviljonis,» alustati gruppi saadetud postituses ja lisati, et tegu oli Haigla bussipeatusega. «Palve peale paviljonist lahkuda ja eemal suitsetada keeldus ta seda tegemast, põhjendades, et esiteks pole kuskil kirjas, et ta seda ei tohi ning teiseks, et teda tema enda suitsetamine ei sega ja teda ei huvita minu palve.»

«Teadis olla kindel, et kui teda ennast ei häiri, ei saa see teisi ka häirida,» lisati postituses selgituseks.

Häiritud kodanik tegi suitsetavast naisterahvast ka pilti. «Kui pilti tegin, siis tänas, et teda veel kuulsamaks teen ja kiitles, et Soome rokkarid ka pildistavad teda. Väga ebameeldiv ja pehmelt öeldes nõme naisolevus,» võttis ta juhtunu kokku.

Umbes tunniga teenis postitus ligi 50 kommentaari ja nii mõnigi oli postituse autoriga nõus. «Olen ka ise suitsetaja aga kunagi ei lähe suitsetama kuhugi paviljoni või kinnisesse ruumi,» tõdes üks. Teine lisas: «Paviljonides on suitsetamine keelatud. Sellele vast suunataksegi antud postituses. Mitte suitsetajal on üsna rõve istuda pingil kõrval kimutakse punast Paramounti. Olen ise ka suitsetaja aga no sellepeale pole tulnud, et minna peatuses kupli alla.»

Kõige elavamalt kommenteeriti aga hoopis suitsetaja välimust. «Kust see naine on?» küsis üks naisterahvas. «Mul sama küsimus, pildil kindlasti pole ühtegi naist,» vastas teine. «Pole ammu nii naiselikku vormi näinud,» kirjutas keegi sarkastiliselt. Sarnaseid kommentaare oli veelgi.