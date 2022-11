Lugeja küsib: kas väikelapsed vajavad käima õppimisel kiivrit?

Laste kaitsekiivri toote tutvustuses öeldakse, et kiiver on mõeldud lapsele, kes alles hakkab käima. «Krõpsuga tagant ja alt paeltega pehme kaitsekiiver. Sobib hästi kui beebi hakkab ennast püsti ajama ja kogu aeg kukub,» kirjeldab toodet veebipood Shopmaailm. Kiivri mõõdud on 13x17x20 cm. Toote juures on aga märge, et toode on laost otsas ja seda juba pikemat aega. Küll aga on kiivrite valik lai Amazoni veebipoes, kust leiab nii roosasid, siniseid, värvilisi, tähekestega, karukõrvadega kui ka putukanägudega kiivreid. Kas see on asi, mida beebi ja väikelaps tõesti vajab?