Laivitar Kaja Linkmann lükkab kuulujutud ümber: kõik on täpselt nii nagu «Hingesoojus» tegi!

Saates «Läbi suve Taaviga» räägib Eestlaste kolmnurgas tuntuks saanud Kaja Linkmann sellest, kuidas ta on väsinud inimeste pahatahtlikusest ja negatiivsusest.

Oma kaaslase Tõnu Kidraga TikTokis laive tegev naine saavat õõvastavaid sõnumeid ja kommentaare. «Mulle on öeldud, et sure vähki,» toob Linkmann esimese näite. «Söö labidaga s***a!,» on miski, mis laivitari veelgi enam riivas, eriti seetõttu, et seda olevat tema sõnul öelnud kolme lapse ema.

Tuleb välja, et sotsiaalmeedias on on väidetud nagu Linkmann olevat hävitanud või maha müünud kõik selle, mida Kanal2 heategevuslik telesaade «Hingesoojus» talle kinkinud oli.

Linkmann kutsus saatejuht Taavi Libe julgelt oma elamisse ning näitas oma uhket vannituba. «Kõik on täpselt nii nagu «Hingesoojus» tegi» sõnas Linkmann uhkusega.

Tõepoolest tuleb tunnistada, et Linkmanni vannituba on just täpselt selline, nagu heategevuslik saade talle teinud oli. Kadunud pole midagi, pigem on sinna tekkinud lisasid- uhke pesumasin ja muu pudipadi, mis on loomulik igas majapidamises.