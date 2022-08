SODIAAGISOSINAD ⟩ Uue energiaga koos saabuvad üllatused ja ehmatused

Soovitus nädalaks

Sellel nädalal tunneta, mis Sind tõeliselt kutsub ja inspireerib. Sinu ellu tahab tulla midagi värsket ning Sind unest äratada - on aeg seada kurss tulevikku, mida oled oodanud. Isegi, kui see tundub esialgu kättesaamatu, siis usalda, et praegu tärkaval teemal on kindel koht Sinu tulevikus.

Sa tead, et praegu on tähtis ja murranguline aeg. Sa tead, et tulemas on palju ootamatuseid. Ja sa tead, et see periood saab läbi. Niisiis, ole sel nädalal karikate kuninganna ja ole toeks teistele sinu ümber, kes kahtlemata seda pöörangulist energiat tajuvad, kuid on ehk hirmul ja segaduses.