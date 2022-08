Teadlased avastasid Kuul 200 kohta, kus astronaudid saaksid ellu jääda

Kuul on suured temperatuurikõikumised, osal Kuust tõuseb päeval temperatuur kuni +127 kraadini ja langeb öösel -173 kraadini. Kuid äsja analüüsitud Kuu 200 pinnasüvendis on alati +17, mis tähendab, et need sobivad suurepäraselt inimestele, et äärmuslike temperatuuride eest varjuda. Samuti võiksid nad kaitsta astronaute päikesetuule, mikrometeoriitide ja kosmiliste kiirte ohtude eest. Mõned neist süvenditest võivad olla käigud sama temperatuuriga koobasteni, teatab livescience.com.