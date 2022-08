Tuhanded britid lasevad Türgis odavalt hambaid tuunida. Mis saab säravast naeratusest aga hiljem?

Kuus kümnest Suurbritannia hambaarstist peab oma töös parandama patsientide hambaid, kes on käinud välismaal, kuna nad on soovinud saada omale Hollywoodilikud valged hambad väga odavalt. Statistika näitab, et 35 000 Suurbritannia ja Iiri kodanikku reisis möödunud aastal välismaale, et saada endale unistuste hambad.