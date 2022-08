NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädal toob nii üllatavaid kui ka ehmatavaid sündmusi

Teisipäeval-kolmapäeval tuleb Veenuse ja teeb sekstiili Marsi-Uraani ühendusele - õrn ja hooliv Veenus Vähis toob rahutusse aega oma toetust ja armastust. Muutustega on nüüd kergem kohaneda ja need kujunevad lausa nauditavaks. Need on väga inspireerivad päevad! Lähedastes suhetes on see väga romantiline, kirglik ja edasiviiv aeg. Nüüd on võimalik astuda koos tulevikku, uude maailma.

Kolmapäeval siseneb Merkuur Neitsisse ning toob suhtlemisse ja mõtteprotsessidesse tõsidust. Aitab Lõvile omasest lõbust ja vaatemängust - tuleb hakata tõsisemalt tööle, et muutustega kohaneda ja lahendusi leida. Merkuur Neitsis on suurepärane veaotsija ja -tuvastaja. Selles märgis muutub mõistus teravaks, tõhusaks ja tähelepanelikuks. Ainult ei maksa enda suhtes liiga kriitiline olla.

Reedel teeb Veenus kvinkuksi Saturniga ning tõmbab rõõmsameelsust ja naudinguid alla. Raskem on tunda, et sind väärtustatakse ja armastatakse. Meeleolu on tõsine. Sotsiaalsed ja emotsionaalsed vajadused on veidras vastuolus kohustustega, mida aeg nõuab. Ühist keelt on raske leida.