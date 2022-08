PRÜGI EI KÄI METSA! ⟩ Valgamaalastele teeb pahameelt risustatud metsaalune

Mitmed Valgamaa elanikud jagavad sotsiaalmeedias pilte prügihunnikutest metsa all. Elu24 pöördus Keskkonnaameti poole, et uurida, kui paljud inimesed on prügistamise tõttu trahvi saanud. Samuti uurisime, kuhu oleks kõige parem erinevat sorti prügi viia.