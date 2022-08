VIDEO ⟩ Prints Charlesi fond sai Osama bin Ladeni perelt raha, nõunikud soovitavad selle tagastada

David Davies/PA via AP/Scanpix

Foto: David Davies/PA via AP/Scanpix

Briti prints Charlesi heategevusorganisatsioon Prince of Wales Charitable Fund (PWCF) sai maailma kunagise esiterroristi Osama bin Ladeni perelt miljoni naela suuruse annetuse, vahendab Briti ajaleht The Sunday Times. Annetuse tegid Bakr ja Shafiq bin Laden, kes on Osama bin Ladeni poolvennad.