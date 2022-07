FOTO ⟩ Marju Karini pere sai liikme võrra rikkamaks

«Selline mees tuleb meile juba selle nädala lõpus! Kõik hoiavad pöidlaid, et ta Pontut nahka ei pane,» naljatles ta Instgramis, teatades, et võtavad Pomeraniani kutsika.

Kui mõned päevad hiljem nentis Marju, et nimeotsingud veel käivad, siis Elu24-le avaldas ta, et uus pereliige sai nimeks Paul. «Nii kiiresti kodunes. Pisike on väga julge ja suur vaatab teda, kui miskit imelikku väikest vidinat,» tõdes ta.

Marju on varasemates postitustes naljatanud, et koer kaalub rohkem kui ta ise. «Süda on tal vist ka siis suurem,» on ta lisanud.