AITA LEIDA! ⟩ 83-aastase Anatoly otsingud kestavad juba kaks nädalat. Aare Rüütel: poeg käib ja otsib oma isa iga päev

Rüütel nendib, et nii täpsete algandmetega neil maastikuotsingud tavaliselt ei ole, ja kirjeldab: «Kadunud 83-aastane mees teeb Laitse lähedal Kaasiku külas koos oma lähedasega metsavahelisel teel sörkjooksu. Lähedane teeb video – see annab hiljem meile kellaaja ja täpse asukoha, kus nad metsateel üksteisest lahku lähevad –, ja siis ütleb vanale mehele, et jookseme tagasi koju, et ta teeb ühe kiirema tiiru ja kodus siis kohtuvad ning jookseb ees ära. Kui lähedane oma kiiremalt tiirult suvilasse jõuab, siis meest ei ole ja ta jookseb tagasi sama metsatee ristmikule, kus nad lahku läksid. Sealt ta helistab mobiiliga, kell on 15.56. Vana mees on kadunud olnud 37 minutit. Siis võetakse juba mitmekesi suvilast auto ja minnakse meest otsima mööda teid sõites. Nad ei leia teda. Kella 20 paiku on kohal politseikoerad, siis tuleb PPA termodroon, öösel meest ei leita ja pühapäeva hommikul kell 8 heliseb mu telefon. Sõidan Kolde jaoskonda, saan öise otsingu kaardi visandi ja koguneme metsas, seal, kus mehe lähedane teda viimati nägi. Ta peab siin kuskil lähedal olema, arvame, ja alustame elupäästeotsingut, numbriga 115 sellel aastal.»