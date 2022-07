ELU 25 ⟩ LUTIN ON PURJUS! Viljandi folgil kogutakse Putini-vastaste särkidega Ukrainale toetust

Viljandi Folk on oma sõjavastalist meelsust kujukalt näidanud. Ukraina laule laulis isegi Lõuna-Korea esineja Ak Dan Gwang Chil, samuti mängib festivalil veel laupäeva õhtul Ukraina grupp Geneza. See bänd moodustati 2013. aastal Krõvyi Rihis ning grupi ideeks on ühendada ukraina rahvalaulude traditsioonid kaasaegse raskerokiga. Geneza repertuaari kuuluvad ka kasakate ja mässuliste laulud, mis ukrainlastele väga korda lähevad.

Pärimusmuusika aida ja toidutänava otsa on aga püstitatud telk, kus müüakse särke ja pusasid, et toetada Ukraina rinnet. Särgid kannavad sõnumeid «Lutin on purjus», «Kiievi paadimees», «Viljandi Ukraina eest», «Venemaa imeb, Ukraina ruulib» jpt. Särk trükitakse valmis ostja silme all kohapeal, särk maksab 20, pusa 35 eurot. Toetustelk on avatud festivali lõpuni pühapäeva õhtul.