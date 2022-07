VIDEO ⟩ «See pole normaalne, pane ära!» Võsu rannafestivalil mängiti rahvale Lidli reklaami

Märtsi algul avati Eestis kaheksa Lidli kauplust. Huvi asja vastu oli suur nii Tallinnas kui ka Tartus. 20. juunil algatas Lidl suvekampaania, millele tehti ka reklaamklipp. Seda klippi teavad nüüdseks vist pea kõik eestlased ning videot on YouTube'i keskkonnas vaadatud üle 335 000 korra.

TikTokis levib video, kus Võsu rannafestivalil lasti just Lidli reklaamlugu, mis tõmbas rahva kohe käima. Videost on aru saada, et laval esinesid samal ajal popduo Clicherik & Mäx. Videos on kuulda, kuidas publik valjult kaasa laulab.

Samuti on videos kuulda, kuidas popduo laulule kaasa elas: «See pole normaalne, pane ära!». Tundub, et veidi peomeeleolus pole Lidli reklaamlaul üldsegi nii nõme ja ärritav, kui niisama kodus olles.

Elu24 kirjutas eelmisel nädalal, et inimesed on nii marus, et teevad reklaami kohta isegi meeme ja videoid. Mõni on lausa Lidlile eraldi kirjutanud, et küsida, millal ometi kampaania lõppeb.

PPA kommunikatsioonibüroo politseikapten Maarja Punak tõdes mõned päevad tagasi Elu24-le, et ligi kümmekond erinevat kontot on võtnud PPAga ühendust ja uurinud, kas on võimalik politseil lõpetada kõnealuse reklaami edastamine. «Viidatakse sellele, et reklaam häirib neid või nende lähedast, kelle pärast nad on mures,» avas Punak kirjade sisu.

Kui mõned kirjad on politseikapteni arvates mõeldud nalja tegemiseks, siis tunnistab ta, et on saanud ka pikemaid kirju, mis teevad murelikuks. «On paar kirja, kus inimesed kirjutasid pikemalt, miks neid see reklaam häirib. Ei ole väga tavapärane, et inimesed kirjutavad oma suitsiidsetest mõtetest PPA-le, öeldes, et reklaam suurendab seda.»

Podcaster, koolitaja, brändinõustaja ja Tallinna Ülikooli õppejõud Uku Nurk sõnas eelmisel nädalal, et pole olemas häid ega halbu reklaame. «See on pea kõikide Eesti aladel kanda kinnitavate suurkorporatsioonide viga, et nad kipuvad meid samastama Sloveenia ja Poolaga. Näiteks Unilever, kes ostis Eestis ära Ingmani jäätisebrändi ja pani sellele nimeks Algida, arvates, et nüüd on eestlased ülirahul!»