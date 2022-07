«Chris, ma olen siin, kui oled valmis rääkima!» Will Smith postitas ühismeediasse emotsionaalse vabandusvideo

Smith tunnistab videos, et ta on viimase kolme kuu jooksul iseendaga palju tööd teinud ja ta mõistab nüüd, kui paljudele inimestele ta oma käitumisega haiget tegi. «Olen Chrisiga ühendust võtnud ja ta teatas, et ei ole minuga rääkimiseks veel valmis,» tõdes Smith.

Rock viitas filmile «G.I. Jane», kus peategelane Jane ajab enda pea kiilaks, ning Pinkett Smithile, kes on praegu kiilakas. Näitlejanna on varem avaldanud, et tal on alopeetsia, vahendas Los Angeles Times.