MAAGILISED FOTOD ⟩ Mari Ojasaar oma pulmapäevast: Jesperil oli täpselt see pilk, mis mind kunagi jalust rabas

Kõigest aga hoolimata saadi väga kenasti hakkama. «Mõtlesin ka, et kuna olen pruut väikse beebiga, peangi väga palju lapsega olema, aga soovisin, et sel hetkel, kui Jesper mulle ja mina talle sõrmuse sõrme panen, saaksin tunda end naisena ning seetõttu andsin Luna veidikeseks venna ja tema naise kätte,» räägib Mari.

Pisike Luna Foto: Stina Kase

Vend ja vennanaine laulsid koos pisikesele Lunale ning Mari sai rahulikult Jesperile pühenduda. «Pärast seda võtsin ta taas enda kätte ja tegelikult terve õhtu oligi Luna minu ja Jesperiga koos. Järgmistel päevadel Luna magas palju rohkem, et on küll tehtav beebiga koos abiellumine.»

Mari sõnab, et oli leppinud mõttega, et kui ta ei saa ilma beebita altari ette jalutada, siis see on ka okei. «Nii juhtuski, et Luna ei rahunenud maha ja pidin jalutama, ühes käes oli beebi ja lillekimp ja teise käe vangus oli isa. Kokkuvõttes oli see väga armas, Luna lihtsalt ei tahtnud pulma kuidagi maha magada.»

Foto: Stina Kase

Nüüd on pulmadest möödunud juba kaks nädalat ning armastusemull pole sugugi lõhkenud. «Endiselt on väga mõnus. Vaatan tihti, et Jesperil on sõrmus sõrmes. Samas on kuidagi mõnus tunne, et see pidu nüüd möödas on. Olen nii tänulik, et kõik super hästi õnnestus.»