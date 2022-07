VILLASED SOKID JA KAMPSUNID? ⟩ Ka Soome plaanib sügisel energiat säästma hakata ning organiseerib uut teabekampaaniat

Näiteks Saksamaal on mitmes linnas püütud vähendada avaliku ruumi energiatarbimist, säästumeetmeid on kasutusele võetud ka Prantsusmaal.

Kampaania elluviimises osalev Motiva ekspert Päivi Suur-Uski ütleb, et energiasäästukampaania idee sündis juba kevadel. «Peagi otsustati, et kampaaniaga ei tasu alustada vastu suve, vaid see planeeriti sügisesse, mil energiasääst on aktuaalne.»