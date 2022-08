Vaateaknal patseerivad putukad: kulturist Imre Vähi avastas saiakeste vahelt prussakad

«Vastukaaluks väga viisakatele Tartu söögikohtadele on meil ka selliseid, kus sellised putukad vaateaknal saiakeste vahel patseerivad,» kirjutab Vähi. Kui osad kommentaatorid lõõbivad, et Vähi ei tohiks kulturistina turuhoones saialeti juures nillida, siis teine kommenteerib, et Vene kroonus olles sai ilmselt nii mõnigi prussakas koos leivaga söödud.