Soomes Kuopios lahvatas ukrainlaste toiduabi pärast skandaal, politseile tehti uurimistaotlus

Ukraina põgenikele toidu jagamine Saksamaal Berliinis. Pilt on illustreeriv

Soomes on toiduabi vajajate arv kasvanud muu hulgas Ukraina sõja tõttu. Paar nädalat tagasi võttis Kuopio abiühing vastu otsuse, et vaid osad Ukraina põgenikud saavad neilt toiduabi. Ida-Soome politseile on selle tõttu esitatud uurimistaotlus.