Lahkunud kasvatusteadlase Airi Liimetsa õde: ta oli morfiinist kutuks tehtud ja me ei teadnud tema raskest seisundist

Morfiini manustatakse äärmiselt tugevate valude puhul. Kui siiski, sest morfiin on tugev ja ohtlik narkootikum, võrdväärne heroiiniga. Meie oletus: Airi lahkus nii kiiresti, sest ta suri morfiini mürgitusse.»

TÜ Kliinikum selgitab

TÜ Kliinikumi palliatiivravi osakonna juhataja dr Heli Taro soovib kõigepealt avaldada leinavatele omastele kaastunnet.

«Kliinikumi ravikäsitluse hea tava on suhtlus lähedastega ning ka seekord on olnud patsiendi lähedastega mitmeid ja põhjalikke kontakte, mille eesmärk on olnud selgitada haiguse kulgu, ravi eesmärke ning prognoosi. Kuna patsientide terviseandmed on delikaatsed seadusest tulenevalt, ei ole meil võimalik kommenteerida konkreetse patsiendi haiguslugu. Küll aga saame kinnitada, et ravikäsitlus tugineb ravijuhistele,» avaldab Taro ning soovitab julgelt küsimustega haigla personali poole pöörduda.

«Julgustame lähedasi küsimuste, murede, kahtluste korral otse kliinikumi või osakonna poole pöörduma,» ütleb Taro.

Salastatud dokument?

Airi õde Reet on Kliinikumiga ühendust võtnud, kuid südamerahu ja selgust tal endiselt ei ole. 1. augusti pärastlõunal, kui Elu24 Reedaga ühendust võttis, oli ta parasjagu just teel krematooriumisse. Reet ütles, et kui Airil oleksid tekkinud valud või olnud valud, oleks ta sellest oma lähedastele teada andnud. «Külastasime teda iga päev. Valusid tal polnud – oli nõrk, kuid sõi ise. Isegi luges. Viisime talle mälupulgal tahvlisse filme. Lubasin talle pediküüri muretseda, sest osad varbaküüned olid lihasse kasvanud. Oli nõus. See oli 20. juulil. Ta ei maininud kordagi, et on kuhugile allkirja andnud, et loobub protseduuridest ja ravist,» rääkis Reet Elu24-le. «Nõudsin seda dokumenti näha osakonna juhatajalt –salastatud.»

Lahkamistulemused selguvad viimastel andmetel 3–4 kuu pärast.

