Taani viikingid kandsid just selle looma nahka, et näidata oma staatust

Viikingiks kehastunu kandmas karusnahka. Pilt on illustreeriv

Taani Kopenhaageni ülikooli teadlased tegid viikingite haualeidude põhjal järelduse, et tänapäeva Taani aladel sajandeid tagasi elanud viikingite eliit kandis kopranahka, et näidata oma kõrget positsiooni. Taanis kopraid ei ela ja selle tõttu olid need nahad luksusesemed.