VIDEOINTERVJUU ⟩ Tarmo Noormaa Viljandi Folgi passifestivalist: see annab võimaluse külastajale ringi liikuda

Iga aasta juulis Viljandi lossimägedes ja südalinnas peetav pärimusmuusika festival on alanud. Neli päeva kestev pärimuspidu on kokku meelitanud nii välismaa kui ka Eesti muusikasõbrad. Uurisime programmijuhilt Tarmo Noormaa, kuidas on seni folk kulgenud ning mis on eredaimad mälestused seoses folgiga.