LIIGA RÄNK? ⟩ Tanklas klienditeenindajana töötanud naine pidi tööst loobuma. «Istuda sai vaid siis, kui läksid WC-sse»

Jaanika (nimi muudetud, toimetusele teada) pidas tanklaketis töötamisel vastu vaid ühe kuu. «12 tundi pidevalt jalgadel oli nii ränk, et lõpuks pidin võtma haiguslehe ja tööst loobuma,» rääkis naine Elu24-le.

«See mure ei ole ainult minul, vaid ka paljudel teistel. Tean ka teisi, kes ei pidanud vastu ja läksid ära. Kui töötad seal, siis 12 tundi järjest oled jalgade peal. Tamp on kogu aeg taga, sest tankla on nüüd ju kiirsöögirestoran. Kui on öine vahetus, siis koristad, pesed masinaid, korrastad riiuleid. Puhkepausi ei olegi, sest kliendid käivad kogu aeg,» avaldab naine.