Kampaaniapildil on kujutatud erineva kehatüübiga naisi rannas ja juures on tekst «El verano también es nuestro», mis tähendab «Suvi on ka meie oma», teatab newsweek.com.

Pildil vasakul on näha hallide juustega naist, kellele on tehtud masektoomia ehk tal on rind kirurgiliselt eemaldatud. Veel on ülekaalulisi naisi ja üks normaalkaalus naine.