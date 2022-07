NYC kavatseb võidelda probleemiga: sulgeme rottide ööklubi õige pea

New York kavatseb nõuda prügikottide väljapanekut kõnniteedele juba alates kella kaheksast, mis on neli tundi hiljem kui praegune prügi väljaviimise kellaaeg. Ainsaks erandiks on prügikastis hoiustatud prügi, mida võib reeglitekohaselt välja panna kell kuus.

«Newyorklased panevad alates kella neljast tänavale miljoneid kotte prügi, just siis, kui õhtune sagimine on algamas. Prügimäed toimivad rottidele ja muude kahjuritele kui ööklubi, kuni see kokku korjatakse. Noh, varsti proovime klubi sulgeda,» ütles New Yorgi pressiesindaja Joshua Goodman The Postile.

Reegli muutmine võib kesta kuni kuus kuud, kuna heakskiitmisprotsess nõuab, et linn esitaks linnaregistrile määruste eelnõu. Seejärel järgneks enne lõplikku rohelist tuld avalik katsetamise periood. Arvestades hilisemat prügi väljastamise aega, korjatakse linnast rohkem prügi kesköises vahetuses, ütlesid allikad.

New Yorklased on kurtnud haisvate tänavate üle. Kõned näitavad, et hädaabi numbrile 311 laekuvad kaebused on seotud väljas valitseva lõhnaga.

New York Covid-19 pandeemia ajal. Foto: imago images/Levine-Roberts/Scanpix

55-aastane Eugene Wilson, Manhattani restorani «Pig N’ Whistle» omanik, ütles ajalehele The Post, et talle see idee meeldis.

«Olen siin olnud 30 aastat ja võin öelda, mida hiljem kotid välja lähevad, seda parem! Suvel tänaval leviv lõhn mõjutab kogu kvartalit. Ja uskuge mind, see ei soodusta väljas söömise nautimist. Inimesed ei pea seda koju sõites nägema ega nuusutama,» lisas restorani omanik.

Linn eraldas rekordilise 101 miljardi dollari suuruse eelarve juures selle aasta alguses 22 miljonit dollarit rotikindlate prügikastide jaoks.