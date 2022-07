ELU25 ⟩ Homme algab folk! Ando Kiviberg räägib Juku-Kalle Raidile hulle folgilugusid, kus leidub nii presidente kui jalgrattavargaid

Juku-Kalle: Kuna sa tajusid, et su kuldsed sõna Priit Hõbemäele festivali rahvusvahelise iseloomu kohta hakkavad tõeks saama? Mingil hetkel sa ju pidid tajuma, et asi on kõvasti kasvanud.

Ando: Esimesed 4-5 aastat me lihtsalt tegime asja. Kogu aeg värk kasvas natuke, aga me eriti ei positsioneerinud, sest oma põhja ja läänepoolsetele eeskujudele me vaatasime ikka väga alt üles. Aga 2000. aastal võeti meid vastu Maailmamuusika Foorumisse. Kui nendel aastakohtumistel kord aastas saadi kokku ja siis kui see statistika tuli, palju kusagil festaril rahvast käib, sain aru, et me oleme seal tublisti üle keskmise. Ja taipasin, et me vist teeme päris suurt asja.