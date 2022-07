FOTOD ⟩ Peaehe, millega Mari Ojasaar pulmas lahkunud kaksikõde mälestas: see mõte tekkis paar päeva enne pulmi

Muuseas avaldas Mari, et peaehe mida ta pulmas kandis, oli mõeldud mälestama aasta alguses siitilmast lahkunud kaksikõde Kristi Ojasaart. «See mõte tekkis vaid paar päeva enne pulmi. Õnneks on meil siin Hiiumaal üks sarvekunstnik, kellel juhtumisi oligi üks paar eriti tillukesi sarvi. Ta lihvis need ja kinkis minule. Milline õnn. Meisterdasin siis nendest peavõru endale,» meenutas ta.

Ta lisas, et on vaid üks loom, mis talle lahkunud kaksikõde meenutab – metskits. «Hinges oli hea tunne. Minu jaoks on üks loom, kes mulle õde meenutab, metskits. Nii armsalt näitas ta end mulle pruudi naistepeo õhtul. Sõitsime autoga tagasi kodu poole, kui märkasime teel metskitse ema kaksikutest bambidega. Nad olid nii noored, et kohe ei kalpsanudki minema, alles tudisevate jalgadega. Olen pikalt soovinud kitsepoega näha ja nüüd õnnestus lausa kaksikuid kohata,» kirjutas ta.