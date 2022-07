«Peagi on meie peres viis liiget.» Telenägu Eda-Liis Kann sai sünnipäevaks sümboolse kingi

«Hommik algas nii, et laual olid roosid, šampanja ja kuldkingakesed,» kirjeldab telenägu tänase päeva algust. «Pidu on nädalavahetusel maakodus Matsalus,» ütleb Eda-Liis ja nendib, et tähistamine on üldiselt beebiootel emale kohaselt vaiksemapoolne.

Kuna Eda-Liis ootab last, kes peaks sündima septembris, on tänavune sünnipäev eriti eriline ning kink sümboolne. «Kingituseks oli pea meetrine portselanist küünlajalg, kus on viis haru, mis on siis väikse vihjega, et varsti peagi on meie peres viis liiget,» ütleb Eda-Liis rõõmsalt.