KOER ON NAGU INIMENE? ⟩ Koerte tutvusesobitamine lõppes madinaga. «Karvatordid lendasid, sõbrustada soovinud peni kiljus, omaniktädi röökis!»

Ärritunud koer. Pilt on illustreeriv.

On koeraomanikke, kes leiavad, et nende neljajalgne sõber soovib teise omasugusega ilmtingimata suhelda ning seda suhtlust tuleb koeraomanikel kindlasti võimaldada. Seejuures unustatakse tõsiasi, et nii mõnegi lemmiku «suhtlusstiil» võib osutuda üsnagi agressiivseks. Uurisime Loomapäästegrupi asutajalt Heiki Valnerilt ja loodusemees Aleksei Turovskilt, mida koeraomanikud oma lemmiku sotsiaalset elu korraldades silmas pidama peaksid.