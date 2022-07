FOTOD JA VIDEO ⟩ Viinamäed leekides: istandused hävivad ja sügisel veini hind kerkib

Hispaania viinamarjakasvataja ja veinivalmistaja Jesus Soto sõnas uudisteagentuuri Reuters ajakirjanikele, et kuumusest tingitud põleng on hävitanud suure osa ta viinamarjakasvandusest, muutes viinamarjad vihakobarateks, ja see oli nagu noalöök südamesse.