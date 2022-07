134 000 PILETITA REISIJAT ⟩ Lufthansa tühistab streigi tõttu pea kõik Frankfurdist ja Münchenist väljuvad lennud

Arvestades, et ametiühingu Ver.di personali streik avaldab reisimise kõrghooaja keskel tohutut mõju, ütles lennufirma, et peab tühistama kolmapäeval peaaegu kogu lennugraafiku Frankfurdi ja Müncheni lennujaamades.

Kuna suvepuhkuste hooaeg on käimas, teatas lennufirma, et juba praegu töötatakse suure surve all, et taastada eesoleva nädalavahetuse lennugraafikud pärast eelmisi streike. Kolmapäevane streik võib siiski kaasa tuua üksikute lendude tühistamise või hilinemise ka neljapäeval ja reedel, hoiatas Lufthansa.

Frankfurdi lennujaamas tühistatakse Lufthansa andmetel kokku 678 lendu, neist 32 teisipäeval ja 646 kolmapäeval. Hinnanguliselt mõjutab see 92 000 reisijat.

Münchenis tuleb tühistada kokku 345 lendu, 15 teisipäeval ja 330 kolmapäeval. Lufthansa sõnul mõjutab see hinnanguliselt 42 000 reisijat.

Lufthansa, mis on Saksamaa lipufirma, lisas, et tühistamistest mõjutatud reisijate ümberbroneerimisvõimalused on väga piiratud.

Streikijaid on üle 20 000 ning nad nõuavad 9,5-protsendist palgatõusu, et tulla toime kasvavate energiahindade ja inflatsiooniga. Ametiühing teatas, et töötajad on ülekoormatud märkimisväärse personalipuuduse, kõrge inflatsiooni ja kolmeaastase palga külmutamise tõttu.

Deutsche Lufthansa AG personalijuht ja töödirektor Michael Niggemann ütles teisipäeval ajakirjanikele, et streigid on tekitanud tohutut kahju. Lufthansa on väidetavalt pakkunud järgmise 12 kuu jooksul väga märkimisväärset palgatõusu, ütles Niggemann ja lisas, et streik ei ole lihtsalt enam proportsionaalne.